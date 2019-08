Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (05.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Während es mit dem Aktienkurs des Touristikriesen TUI an den vergangenen Handelstagen in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld nach unten gegangen sei, habe das Papier des britischen Konkurrenten Tomas Cook für einen positiven Ausreißer gesorgt. Denn ausgehend vom Mehrjahrestief bei 4,45 Pence habe die Thomas Cook-Aktie nun in drei Tagen rund 150% zugelegt. Der Grund für die Kursrally der über Monate hinweg extrem gebeutelten Aktie sei der Einstieg des türkischen Investors Neset Kocker. Er habe sich 8,01% am Reisekonzern gesichert. Seiner Ansicht nach spiegele der aktuelle Aktienkurs weder den wahren Unternehmenswert noch das Potenzial wider, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2019)Es bleibt dabei: Die operativen Probleme bei Thomas Cook dürften weiterhin bestehen bleiben. Zudem drohe eine enorm starke Verwässerung des Unternehmenswertes durch die Ausgabe einer Vielzahl neuer Aktien. Die Aktie des wirtschaftlich gesunden Konkurrenten TUI bleibe weiterhin klar die bessere Alternative, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2019)