Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (17.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie stecke weiterhin in der Korrekturphase fest. Nachdem nun wichtige charttechnische Unterstützungen gerissen worden seien, habe sich das Chartbild weiter eingetrübt. Dazu habe es jetzt auch noch einen negativen Analystenkommentar von Goldman Sachs gegeben, der den Kurs des Touristikriesen zusätzlich belaste. Analyst Felix Schlüter gehe zwar davon aus, dass die Insolvenz von Thomas Cook und der etwas nachlassende Wettbewerbsdruck kurzfristig die Gewinnmargen stützen dürfte. Diese Effekte dürften aber durch die anhaltend hohen Ausfallkosten der 737-Max-Maschinen ausgelöscht werden. Wann und v.a. in welcher Höhe TUI von Boeing Entschädigungszahlungen erhalte, stehe derzeit immer noch in den Sternen. Schlüter rate zum Verkauf der TUI-Aktie. Sein Kursziel laute 9,50 Euro.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für TUI seien trotz aller Herausforderungen weiterhin gut. Zudem sei die Bewertung der Aktie sehr günstig und es locke eine satte Dividendenrendite von über 5%. Allerdings sollten noch nicht investierte Anleger angesichts des nun deutlich eingetrübten Charts vorerst weiter abwarten. Wer bereits engagiert sei, beachte den Stopp bei 9,70 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2020)Börsenplätze TUI-Aktie:Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:10,405 EUR -0,76% (17.01.2020, 09:44)