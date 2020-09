Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,028 EUR +1,07% (23.09.2020, 12:45)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,041 EUR +2,39% (23.09.2020, 12:29)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (23.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Weg für einen Staats-Einstieg bei TUI dürfte bald frei sein. So hätten Besitzer einer Anleihe zugestimmt, dass sich der Reiseveranstalter stärker verschulden dürfe. In Kürze würden Branchenkenner nun eine öffentliche Beteiligung "à la Lufthansa" an dem Touristik-Konzern erwarten. Der finanzielle Druck auf TUI bliebe angesichts der weltweit steigenden Corona-Zahlen allerdings hoch. Zudem stehe eine Kapitalerhöhung im Raum nur der genaue Zeitpunkt noch nicht. Alles sehr schwierig - das sähen auch die Analysten so.Im August habe TUI mitgeteilt, dass der Bund über die Förderbank KfW einen laufenden Kredit um 1,05 Mrd. Euro aufstocken wolle. TUI sei im Frühjahr als erstem deutschen Großunternehmen bereits ein Krisendarlehen über 1,8 Mrd. Euro zugesprochen worden. Hinzu kommen könnten jetzt weitere 150 Mio. Euro aus einer Wandelanleihe, die der Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung zeichnen solle. Solche Papiere könne der Besitzer unter bestimmten Bedingungen in Aktien umtauschen - so wäre eine Miteigentümerschaft des Bundes von neun Prozent am weltweit größten Touristik-Konzern möglich.Voraussetzung für die komplizierte Konstruktion sei gewesen, dass die Inhaber einer weiteren Anleihe bis Ende September ihr Einverständnis zu einer erhöhten Schuldenaufnahme durch TUI geben würden. Die liege inzwischen vor. Andererseits sei die tatsächliche Ausgabe der geplanten Wandelanleihe durch die Hannoveraner Bedingung für die neue Hilfstranche. Das Bundeswirtschaftsministerium habe als Ziel ausgegeben, dass man damit vor allem den Beschäftigten eine Perspektive geben wolle. Der Reiseveranstalter habe angekündigt, infolge des hohen Spardrucks in der Pandemie bis zu 8.000 Jobs zu streichen.TUI habe erklärt, man sei "auf einem guten Weg", das zusätzliche Stabilisierungspaket aus Berlin umzusetzen: "Die Änderungen der Anleihebedingungen sollen im Laufe des Oktobers 2020 wirksam werden." Auch mit Blick auf die neue Wandelanleihe "laufen die Vorbereitungen planmäßig". Sollte alles klappen wie erhofft, wäre zumindest eine Absicherung der kommenden kritischen Monate.Und: Dass eine Kapitalerhöhung in absehbarer Zeit komme, sei eigentlich klar. Nur das Finden des richtigen Zeitpunkts sei de facto eine Herausforderung. "Aktuell wäre dies für das Unternehmen ein schwieriges Timing", meine Pehl. In der derzeitigen Situation wäre der erzielbare Erlös in der Tat wohl eher gering.Mit einem hohen Maß an Geringschätzung beäuge die Citigroup aktuell die TUI-Aktie Die US-Bank habe das Kursziel für die Aktie angesichts einer möglichen Kapitalerhöhung auf rund 1,50 Euro reduziert und das Rating auf "sell" belassen. Nach der Vorgabe hätte der Titel weitere 50 Prozent Abwärtspotenzial.Angesichts der schwierigen und komplexen Gemengelage bei TUI machen die Anleger besser einen Bogen um die Aktie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2020)