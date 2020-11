XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,672 EUR -3,35% (19.11.2020, 11:45)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mit den jüngsten Impfstoff-Entwicklungen gehe die Hoffnung einher, dass sich der Tourismus mittelfristig wieder normalisiere. Das habe auch der Aktie des weltgrößten Reiseveranstalters TUI viel Comeback-Fantasie eingehaucht und für eine Kursrally gesorgt. Wann die Reiseaktivitäten in größerem Umfang konkret wieder losgehen würden, stehe aber noch nicht. 2021 wohl noch nicht. Deshalb seien bei TUI die Planungen für 2022 bereits in vollem Gange. Konkret: TUI Cruises (Gemeinschaftsunternehmen von TUI und Royal Caribbean) biete für die kommende Reisesaison mehr als 90 Routen mit insgesamt sieben Schiffen an, heiße es in einer jüngst veröffentlichten Mitteilung.Die TUI-Aktie habe dank der Aussicht auf eine Normalisierung des Tourismus zuletzt stark zugelegt. "Der Aktionär" sehe den Marktführer für die Nach-Corona-Zeit in der Pool-Position und spekuliere langfristig auf noch deutlich höhere Kurse. Anleger, die bei der TUI-Aktie einchecken wollten, würden zwei unverzichtbare Eigenschaften brauchen: Mut und einen langen Atem. Und: einen Stopp-Kurs im Bereich der 3-Euro-Marke setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2020)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:4,682 EUR -3,76% (19.11.2020, 12:01)