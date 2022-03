Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (30.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe zuletzt unter zahlreichen Einflüssen gelitten. Die Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie seien zuletzt zwar weniger geworden, dafür habe im letzten Monat vor allem die Entwicklung des Ukraine-Konflikts inklusive der Entwicklung um den russischen Großaktionär Alexej Mordaschow für Unruhe gesorgt. Doch es gebe auch positive Nachrichten wie etwa Kreditrückzahlungen und steigende Buchungszahlen.Angesichts der wieder anziehenden Urlaubsnachfrage gebe der Reisekonzern TUI wie angekündigt einen Teil der Kreditlinien aus dem staatlichen Rettungspaket aus der Corona-Krise zurück. Die von der Bundesregierung und privaten Banken zur Verfügung gestellten Finanzmittel würden zum 1. April um rund 700 Millionen Euro reduziert, habe TUI am Mittwoch in Hannover mitgeteilt. "In den vergangenen Wochen haben wir die staatlichen Kreditlinien schon nicht mehr in Anspruch genommen", so TUI-Chef Fritz Joussen. Nach der Teilrückgabe der Kreditlinien verfüge der Konzern einschließlich verbliebener Kreditlinien noch über flüssige Mittel von 3,4 Milliarden Euro. Insgesamt hätten sich die Kredite auf ein Volumen von 4,7 Milliarden Euro belaufen.Inzwischen sehe Joussen den Konzern auf dem Weg zurück in die Normalität, die Buchungen lägen den Angaben zufolge bei 80 Prozent des Niveaus vom Sommer 2019. Die Gesamtzahl für Buchungen im Winter 21/22 und Sommer 22 liege bei 8,9 Millionen, alleine seit Ende Januar seien 2,8 Millionen hinzugekommen. Außerdem lägen die durchschnittlichen Reisepreise für den Sommer bisher 20 Prozent höher als 2019.TUI habe den schlimmsten Teil der Corona-Pandemie mittlerweile überstanden. Die liquiden Mittel seien trotz der Teilrückzahlung hoch und dürften dank zunehmender Buchungszahlen bald wieder steigen. Allerdings könnten die Entwicklungen in Osteuropa dem Konzern noch schaden und auch die noch immer hohen Schulden seien ein Schönheitsfehler.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link