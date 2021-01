Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Gute Nachrichten würden am Montag das Papier des Hannoveraner Konzerns beflügelt. Sie würden die TUI-Aktie im Späthandel in Richtung eines neuen Tageshochs steigen lassen.Optimistische Aussagen von TUI-Chef Fritz Joussen hätten das Papier des Reisekonzerns gut ins neue Jahr starten lassen. Der Unternehmenschef habe gegenüber der Rheinischen Post gesagt, er erwarte einen weitgehend normalen Sommer. Am Abend sei nun eine weitere positive Nachricht, die den Aktienkurs im Späthandel noch einmal habe hochschnellen lassen. Die EU-Kommission habe deutsche Staatshilfen i.H.v. bis zu 1,25 Mrd. Euro für den arg gebeutelten Touristik-Riesen genehmigt."TUI wurde wie viele andere Tourismusunternehmen von der Coronakrise schwer getroffen", habe die zuständige EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager gesagt. Die deutsche Staatshilfe sei nach Auffassung der EU-Kommission "erforderlich, geeignet und angemessen", um eine "beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats" zu beheben. Der Staat werde "für das von den Steuerzahlern getragene Risiko eine hinreichende Vergütung erhalten und die Unterstützung mit Auflagen verbinden, um mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu begrenzen", habe Vestager betont."Der Aktionär" sei für TUI vorsichtig optimistisch und halte die Aktie in seinem Langfrist-Depot. Trader könnten auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung spekulieren. Die Genehmigung der EU-Kommission für die Milliarden-Hilfen des deutschen Staates nehme Last von der TUI-Aktie, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link