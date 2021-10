Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (14.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern müsse nach einem durchwachsenen Sommergeschäft nun das traditionell schwierige Winterhalbjahr überstehen. Immerhin lägen die Preise für das Winterprogramm über dem Vor-Corona-Niveau (2018/2019). Dazu öffne mit Thailand ein wichtiges Fernreiseziel ab November seine Pforten. Und 2022 hoffe die Branche auf die Wende. Wie die fvw berichtet habe, rechne die Mehrzahl großer Touristik-Unternehmen im kommenden Jahr mit 80% des Umsatzes von 2019. Und 2023 solle die Corona-Krise dann endgültig ihren Einfluss auf den Tourismus verloren haben.Für TUI gelte daher weiter das Prinzip Hoffnung und der übergeordnete Fokus liege auf dem kommenden Sommer. So sei das Winterhalbjahr für den Mittelmeer-Spezialisten traditionell defizitär. Und dieser Winter dürfte keine Ausnahme machen.Mit Blick auf die Finanzausstattung der Hannoveraner sei zumindest keine Gefahr im Verzug. Anfang Oktober seien dem Konzern somit nach eigenen Aussagen finanzielle Mittel i.H.v. 3,4 Mrd. Euro zur Verfügung gestanden. Durch die geplante Kapitalerhöhung solle die Liquidität auf 4,5 Mrd. Euro steigen.Die TUI-Aktie bleibe mangels frischer Impulse im Keller und pendele am Donnerstag um ihren Vortagesschluss bei 3,14 Euro.Die Lage sei de facto weiterhin schwierig, da kurzfristig kein Turnaround in Sicht sei. Auch das Chartbild verheiße nichts Gutes. Weitere Abgaben bis in den Bereich der 3-Euro-Marke würden drohen. Anleger sollten daher besser an der Seitenlinie bleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2021)