ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (30.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nachdem Spanien kein Hochrisikogebiet mehr sei, erhoffe sich der Hannoveraner Konzern nun wieder deutlich mehr Nachfrage - v.a. mit Blick auf die Herbstferien. Durchaus positiv sei auch, dass TUI Cruises, (ein Gemeinschaftsunternehmen von TUI und Royal Caribbean) den Winterfahrplan ausweite und dabei auch wieder zwei Ferndestinationen im Angebot habe.Kanarische Inseln, Karibik und der Orient mit Dubai und Abu Dhabi - alles vollmundige Urlaubsziele: Diese Destinationen wollten die sechs Luxus-Dampfer von TUI Cruises im kommenden Winter wieder ansteuern. Allerdings würden in den Genuss dieser Touren - bis auf die "Mein Schiff 4" - nur vollständig Geimpfte kommen. Bei der "Mein Schiff 4", die wie die "Mein Schiff 3" eine Woche entlang der Kanaren unterwegs sein werde, setze der Anbieter auf das etablierte Gesundheitskonzept. Und es werde die bei den Urlaubern beliebten Landausflüge im Winter geben, so TUI Cruises. Ob aber individuelle Erkundungen an Land wieder möglich seien, hänge vom Infektionsgeschehen vor Ort und den jeweiligen lokalen Behörden ab.TUI brauche weitere positive Öffnungsmeldungen, die aber nur kämen, wenn sich das Corona-Geschehen abschwäche. Aktuell bleibe die Lage trotz der Spanien-Entwarnung und den aktuellen Kreuzfahrt-Ankündigungen eher schwierig. Auch charttechnisch würde sich das Bild erst mit dem Überschreiten der GD200 (aktuell bei 4,18 Euro) aufhellen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2021)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:3,69 EUR +0,03% (30.08.2021, 12:42)XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:3,684 EUR -0,08% (30.08.2021, 12:26)