Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,248 EUR +1,50% (27.10.2020, 12:04)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,233 EUR +0,09% (27.10.2020, 11:51)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (27.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Seit dem Ausbruch der Corona-Krise kämpfe die angeschlagene Reisebranche darum, wieder auf die Beine zu kommen. Touristik-Konzerne wie TUI müssten ständig mit weltweit veränderten Corona-Konstellationen umgehen, um noch irgendwie ein Minimum an Reisegeschäft zu generieren. Jetzt sei die gefürchtete zweite Welle da und TUI-England streiche eine große Zahl an Destinationen und Flüge aus dem Programm, wie KentLive berichte.Demnach habe TUI-England z.B. Reisen nach Nordafrika, Italien, Griechenland oder auch in die Karibik bis Ende des Monats aus dem Programm genommen. Urlaub im US-Bundesstaat Florida sei bis zum 30. Noember nicht möglich. Und Vietnam-Fans müssten etwaige aktuelle Pläne aufs nächste Jahr verschieben. TUI-England wolle Urlauber nur noch in quarantänefreie Gebiete fliegen, heiße es. Da sich die Selbstisolierungs- und Quarantänebestimmungen ständig ändern würden, variiere somit die Anzahl der verfügbaren Reiseziele von Woche zu Woche.Auf Anfrage des "Aktionärs" habe ein Sprecher erklärt, dass diese Regeln und Maßnahmen nur für TUI-Großbritannien gelten würden. TUI-Deutschland werde vielmehr sein aktuelles Konzept weiterverfolgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: