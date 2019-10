XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (08.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Touristikriesen notiere aktuell immer noch deutlich über dem Niveau vor dem Insolvenzantrag des langjährigen Erzrivalen Thomas Cook. Nach wie vor gehe die Mehrheit der Marktteilnehmer davon aus, dass der Branchenprimus von der Neuordnung der Reisebranche profitieren werde. Es gebe aber wohl auch Nachteile. Denn angesichts der Thomas-Cook-Pleite wolle der Deutsche Reiseverband (DRV) Pauschalurlauber künftig besser absichern. Die Haftung bei Pleiten von Reiseveranstaltern sei in Deutschland auf 110 Mio. Euro beschränkt. Diese Summe werde bei Thomas Cook nach Angaben des Versicherers wohl nicht ausreichen.Eine Erhöhung der eigentlich schon seit Jahren zu niedrigen Haftungssumme wäre natürlich sinnvoll. Für die TUI bzw. v.a. für deren Kunden dürfte dies allerdings zu höheren Kosten führen. Die Steigerungen sollten sich aber eher im Rahmen halten und keinen größeren Einfluss auf das Konzernergebnis der TUI haben. Die günstig bewertete TUI-Aktie bleibe für mutige Anleger ein Kauf (Stopp: 8,20 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TUI-Aktie: