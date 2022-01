Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (28.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Reiseveranstalter müsse am 8. Februar - wenn die Q1-Zahlen kommuniziert würden - liefern. Die Kennziffern für 2021 seien alles andere als erfreulich gewesen. In elf Tagen finde zugleich die virtuelle Hauptversammlung (HV) statt. Da werde sich TUI den Fragen der Aktionäre stellen. Und besonders ein Punkt auf der Agenda dürfte den Anlegern nicht gefallen.Auch wenn es TUI-Boss Fritz Joussen immer wieder angedeutet habe - jetzt werde das Thema "Kapitalerhöhung" durchaus konkret. Der Vorstand wolle sich nämlich im Rahmen der HV am Dienstag, 8 Februar 2022, (unter anderem) Vorratsbeschlüsse für weitere Kapitalerhöhungen absegnen lassen.Damit wolle TUI bis zu 1,7 Mrd. Euro erlösen, um die Nettoverschuldung (per 30. September: rund fünf Milliarden Euro) weiter zu drücken. Die jüngste Kapitalerhöhung im Oktober 2022 habe dem Konzern, dessen Eigenkapital zwischenzeitlich negativ gewesen sei, immerhin 1,1 Mrd. Euro eingebracht. Das Problem: Durch eine solche Kapitalmaßnahme werde die Beteiligung der Alt-Aktionäre (weiter) verwässert - sofern sie nicht mitmachen würden.Die jüngsten Analysteneinschätzungen zu TUI seien indes zwiespältig. Während die englische HSBC das Kursziel von 2,70 auf 3,10 Euro bei einem "Hold"-Rating anhebe, rate die US-Bank Morgan Stanley zum "Untergewichten" und sehe den Kurs perspektivisch bei 1,80 Euro. Das wäre rund 40 Prozent Luft, und zwar nach unten.TUI bleibe ein heißes Eisen. Aus Sicht des AKTIONÄR, der den Tourismus-Titel derzeit nicht auf seiner Empfehlungsliste habe, gebe es aktuell keine hinreichenden Kaufargumente - weder fundamental noch charttechnisch. Zudem würden weitere Kapitalerhöhungen drohen.Anleger bleiben daher besser außen vor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link