Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,332 EUR -4,71% (14.04.2020, 16:00)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,32 EUR -6,31% (14.04.2020, 16:14)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie gerate im heutigen Handel wieder einmal deutlich unter Druck. Angesichts der kräftigen Erholung in den vorangegangenen Tagen sei dies aber auch kein Grund zur Panik. Nun dürfte der Kursverlauf vor allem von den anstehenden Lockerungen in den Kernmärkten abhängen.Die jüngsten Fortschritte beim Kampf gegen das Coronavirus dürften einigen Börsianern zuletzt zumindest wieder etwas Hoffnung gemacht haben, dass die Reisesaison 2020 womöglich noch nicht komplett verloren sei. Dennoch bleibe ein Investment in die TUI-Aktie natürlich ganz klar auch eine Glaubensfrage - bei der auch die Analysten nach wie vor uneinig seien.So liege die Zahl der Verkaufsempfehlungen immer noch klar über den Kaufempfehlungen. Derzeit würden sieben Experten zum Ausstieg raten. Dem stünden nur drei bullishe Analysten gegenüber. Elf Experten würden die TUI-Aktie mit "halten" bewerten.An TUI würden sich weiterhin die Geister scheiden. Für konservative Investoren oder Menschen, die davon ausgehen würden, dass man niemals mehr in den Urlaub reisen werde, sei der Titel natürlich nicht geeignet. Wer aber erwartet, dass unser Leben in den kommenden Jahren zumindest ähnlich weitergehen wird wie vor Corona, kann das enorm günstige Niveau zum Kauf der TUI-Aktie nutzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte nun auf 3,20 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 14.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link