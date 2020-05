XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,997 EUR -0,10% (13.05.2020, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,011 EUR +0,03% (13.05.2020, 14:16)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (13.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die heute veröffentlichten Zahlen hätten den Anlegern heute wenig Freude bereitet. Die Verluste seien noch höher als erwartet. Sonnenschein sei nicht in Sicht, da eine - eventuell stattfindende - Sommersaison extrem schwierig werde. Die aktuell schwarzen Wolken wolle man mit Kostensenkungen beiseiteschieben.Konkret wolle der Hannoveraner Konzern angesichts der Dimension der Corona-Krise die Verwaltungskosten um 30% drücken. Das werde nach Aussagen von Vorstandschef Fritz Joussen dazu führen, dass rund 8.000 Stellen gestrichen würden. Mit diesem Sparprogramm wolle man die jährlichen Kosten um mindestens 300 Mio. Euro reduzieren.Auch wenn Verluste in den Wintermonaten für die Branche typisch seien, dürfte es für TUI sehr schwer werden, in den Sommermonaten - wie gewohnt - ordentlich Geld zu verdienen, um zugleich den Rückstand aufzuholen. Weltweit gebe es Reisebeschränkungen, das Sommerprogramm von TUI derzeit nur zu 35%ausgebucht. Und wann es wieder wo losgehe, stehe in den Sternen. Bis 14. Juni habe TUI Deutschland definitiv alle Reisen abgesagt. Dem Reisekonzern entgehe dadurch jeden Monat eine dreistellige Millionensumme. Staatshilfen in Milliardenhöhe seien unumgänglich geworden. Die Hoffnung sterbe allerdings zuletzt: Aufgrund aktuell niedriger Infektionszahlen wolle man Touristen nach Spanien und Griechenland bringen - eine ausgemachte Sache sei das aber noch lange nicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: