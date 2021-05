Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (21.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Dank einer gut verlaufenden EU-Impfkampagne und sinkenden Inzidenzzahlen zeichne sich ab, dass TUI der Sommer-Turnaround gelingen könnte. Neben wichtigen Mittelmeer-Destinationen, die zuletzt geöffnet hätten, würden auch die Kreuzfahrtschiffe von TUI Cruises demnächst wieder vermehrt in See stechen. Trotz der positiven Entwicklung gebe es - naturgemäß - auch kritische Analystenstimmen. Konkret habe die NORD LB die Verkaufsempfehlung für die TUI-Aktie mit einem Kursziel von 3 Euro bestätigt."Der Aktionär" sei im Gegensatz zu dieser Analystenmeinung nach wie vor positiv für TUI gestimmt. So seien Reisesehnsucht und Nachholbedarf der Menschen immens hoch. Davon sollte der Branchenprimus gerade im bevorstehenden Sommer-Geschäft überproportional profitieren. Anleger, die TUI-Aktien im Depot hätten, würden dabeibleiben, seien sich aber des spekulativen Charakters des Investments stets bewusst, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TUI-Aktie: