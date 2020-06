Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,058 EUR +8,88% (08.06.2020, 16:20)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

6,102 EUR +7,05% (08.06.2020, 16:05)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (08.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Negativ sei in jedem Fall, dass die US-Ratingagentur S&P Globar die Kreditwürdigkeit des Hannoveraner Konzerns von "B-" auf "CCC+" heruntergestuft habe. Zudem sei der Ausblick auf "negativ" gesetzt worden, da die Kapitalstruktur des Unternehmens nicht nachhaltig genug sein könnte.Ob die angekündigte Zusammenarbeit mit Booking.com nachhaltig und von Erfolg gekrönt sein werde, müsse die Zukunft zeigen. Mit dieser Partnerschaft sollten Millionen Kunden des Portals über 70.000 Produkte der TUI-Tochter Musement, eine italienische Online-Plattform, buchen. Welche Buchungszahlen daraus tatsächlich resultieren würden, hänge v.a. von der weiteren Entwicklung der Corona-Krise ab.Dass TUI den vielen wartenden Kunden kurzfristig das Geld für die nicht erlebten Reisen zurückzahlen wolle, sei erfreulich - auch aus Liquiditätssicht. Dennoch würden erhebliche Zweifel bleiben, ob TUIs Kapitalausstattung ausreiche und man nicht noch einmal staatliche Hilfe in Anspruch nehmen müss. Viel werde von der weiteren, allerdings unberechenbaren Entwicklung der Corona-Krise, die maßgeblich den Reisemarkt beeinflusse, abhängen. Aufgrund der genannten Unsicherheiten komme die TUI-Aktie als solides Langfrist-Investment nicht in Frage, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2020)