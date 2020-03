XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,039 EUR +10,54% (20.03.2020, 09:37)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,117 EUR +15,97% (20.03.2020, 09:52)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Es seien schwere Zeiten für den Touristikkonzern. Angesichts der Tatsache, dass der Reiseverkehr in Europa fast komplett eingestellt worden sei, fließe nun vorerst kaum noch Geld in die Kassen des Unternehmens. Und nun habe es eine weitere Meldung gegeben, die die finanzielle Lage beim Reisekonzern nicht unbedingt verbessern dürfte.So habe die Ratingagentur S&P das Kreditrating für TUI auf "B-" von zuvor "BB-" heruntergestuft. Darüber hinaus hätten die Bonitätsexperten erklärt, dass die Bewertung nun auf der Beobachtungsliste für eine mögliche weitere Herabstufung stehe. Der Grund hierfür sei natürlich die Tatsache, dass TUI den Großteil des operativen Geschäfts habe einstellen müssen. Dadurch dürfte das Unternehmen bald eine angeschlagene Liquiditätslage haben, sollte der Reisekonzern nicht Staatshilfe erhalten.Die TUI-Aktie bleibe ein sehr heißes Eisen und nur für hartgesottene Anleger geeignet. Es sei letztlich eine Wette darauf, ab wann das "normale" öffentliche Leben in Europa weitergehe. Dauere der Ausnahmezustand in den Kernmärkten noch länger als bis etwa Ostern, dürfte es mit dem Kurs noch weiter nach unten gehen. Nähre man sich hingegen ab April allmählich wieder einer Art "Normalzustand", könnten Mutige auf das Comeback der extrem heruntergeprügelten TUI-Aktie setzen (Stoppkurs: 2,20 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: