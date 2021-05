Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,018 EUR -0,48% (26.05.2021, 12:43)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,026 EUR -0,48% (26.05.2021, 12:27)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (26.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern habe angesichts der Krise angekündigt, Assets wie Unternehmensbeteiligungen und Hotels verstärkt auf den Prüfstand zu stellen. Nun habe der Reiseveranstalter das "Resort Castelfalfi" in der Toskana an ein Unternehmen des indisch-indonesischen Milliardärs S.P.Lohia verkauft. Wie TUI mitgeteilt habe, übernehme der Investor das komplette Resort. Mit dem Verkauf ende für TUI ein kostspieliges Engagement. Über den Kaufpreis für das Resort sei Stillschweigen vereinbart worden, heiße es. Auf dem 1.100 Hektar großen Areal seien u.a. hochwertige Ferienimmobilien angesiedelt, Restaurants, ein Dorfkern mit Geschäftslokalen, ein Schwimmbad, ein Golfplatz sowie ein Hotel. TUI wolle den operativen Betrieb des TUI Blue noch bis 30. September 2021 fortführen.Das Projekt habe der damalige TUI-Chef Michael Frenzel 2007 eingeleitet. Danach habe es rund ein Jahrzehnt gedaeurt, bis das TUI Blue Hotel mit 112 Zimmern und acht Suiten schließlich habe eröffnet werden können. Das Projekt sei unter keinem guten Stern gestanden - sogar ein Abbruch sei zu Debatte gesatnden. 2013 habe der "Spiegel" berichtet, TUI wolle das Areal wieder loswerden. Der Konzern habe bereits 160 Mio. Euro in das verlassene Dorf investiert und die Hälfte davon mittlerweile abgeschrieben.Mit dem Verkauf von Castelfalfi trenne sich der Reiseveranstalter von seiner wohl größten Immobilien-Investition. Bereits vor Corona, 2019, habe Konzernchef Fritz Joussen wiederholt erklärt, dass man Immobilien und gegebenenfalls auch Kreuzfahrtschiffe abstoßen wolle, um das Wachstum des Konzerns und der Hotels von Investitionen zu "entkoppeln". Mit dem Verkauf konzentriere sich TUI "weiter auf das Kerngeschäft und die digitale Transformation".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: