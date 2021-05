Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,96 EUR -1,08% (21.05.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,00 EUR +5,60% (21.05.2021, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (22.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Eine regelrechte Flut von Meldungen über Insider-Transaktionen komme am Freitagabend von TUI. Unternehmenschef Friedrich-Peter Joussen habe demnach erneut Aktien verkauft. Unterdessen habe ein alter Bekannter aber im großen Stil zugekauft.Joussen habe am Dienstag einen Teil seiner TUI-Aktien auf Xetra verkauft - insgesamt für 302.471 Euro, im Schnitt zu einem Kurs von 5,04 Euro je Aktie. Am Mittwoch habe Joussen dann noch mal für insgesamt 509.121 Euro (durchschnittlicher Verkaufskurs: 5,09 Euro je Aktie) verkauft.Bereits Anfang des Jahres sei Joussen in die Schlagzeilen geraten, weil er seinen Anteil an TUI mitten in der Krise reduziert habe. Dagegen habe der langjährige TUI-Investor und -Retter Alexey Mordashov zugekauft: am Mittwoch für rund 12,3 Mio. Euro. Dazu gekommen seien Hinterlegungsscheine im Gesamtwert von gut 5 Mio. GBP. Tags zuvor habe das Aufsichtsratsmitglied bereits 2,3 Mio. GBP und 6,5 Mio. Euro investiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: