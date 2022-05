Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (13.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe jüngst Zahlen vorgelegt, die besser als gedacht ausgefallen seien. Vor allem die angekündigte Rückkehr - auf operativer Ebene - in die Gewinnzone habe dem Aktienkurs etwas auf die Sprünge geholfen. Bei den Analysten habe der Quartalsbericht allerdings für keinen (neuen) Optimismus gesorgt.Das US-Analysehaus Bernstein Research etwa habe die Einstufung für das Papier des Reiseveranstalters nach Quartalszahlen auf "market-perform" mit einem Kursziel von 2,50 Euro belassen. Der Touristikkonzern entwickle sich besser als vom Markt erwartet, so die Bernstein-Analysten. Das vierte Geschäftsquartal dürfte mit einem Rekordumsatz aufwarten.Barclays sei indes etwas skeptischer. Die britische Investmentbank habe ihre "underweight"-Einstufung für TUI mit einem Kursziel von 200 Pence (rund 2,35 Euro) bestätigt. Die Buchungszahlen holten weiter auf und die Preisentwicklung in der Tourismusbranche sei robust, habe Analyst James Rowland Clark in einer aktuellen Studie geschrieben. Außerdem seien die im zweiten Quartal generierten Barmittel höher gewesen als von ihm gedacht. Sein negatives Votum habe er mit der angespannten Bilanz und einem drohenden Verwässerungseffekt begründet.Die UBS sei noch pessimistischer. Die Schweizer Großbank habe die Einstufung für den Reise-Konzern nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "sell" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. Daran gemessen habe der Tourismus-Titel noch rund 32 Prozent Abwärtspotenzial. Der Reisekonzern habe die Markterwartung beim operativen Ergebnis leicht übertroffen, habe Analyst Cristian Nedelcu in einer ersten Reaktion geschrieben. Derweil habe TUI im April etwas weniger Barmittel erwirtschaftet als von den Schweizern prognostiziert.Auch "Der Aktionär" bleibt bei TUI an der Seitenlinie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Die Schuldenlast sei nach wie vor zu hoch und dürfte weiterhin das Nettoergebnis in Form von Zinszahlungen belasten und zugleich den Handlungsspielraum begrenzen. (Analyse vom 13.05.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link