Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (25.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI habe ihr Rückholprogramm für im Ausland gestrandete Urlauber bei den eigenen Kunden und Auftragsflügen für das Auswärtige Amt fast vollständig abgeschlossen. Zwischen 94 und 95% der wegen der Coronavirus-Krise festsitzenden Touristen seien mittlerweile wieder in Deutschland, habe es am Mittwoch aus der Unternehmenszentrale geheißen. Binnen zehn Tagen habe die Konzernlinie TUIFly knapp 70.000 Menschen mit 350 Flügen in die Bundesrepublik gebracht.Die Reisebranche sei von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besonders stark betroffen. Die Buchungen seien im Keller, viele Länder hätten den normalen Luftverkehr unterbrochen. TUI erwäge, auch vom Bund und mehreren Ländern auf den Weg gebrachte Hilfen zu beantragen, warte derzeit allerdings noch die formalen Beschlüsse von Bundestag und Bundesrat ab. Man sei hierzu in Gesprächen, habe das Unternehmen erklärt.Die TUI-Aktie bleibe ein äußerst heißes Eisen. Die Probleme seien groß und die Perspektiven unklar. Dennoch könnten mutige Anleger mit viel Geduld weiterhin allmählich erste Positionen bei der heruntergeprügelten TUI-Aktie aufbauen. Wichtig sei es hierbei, die Position mit einem Stoppkurs abzusichern. "Der Aktionär" habe zuletzt empfohlen, diesen von 2,20 auf 2,50 Euro nachzuziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: