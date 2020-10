Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (28.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Homeoffice habe bekanntlich Hochkonjunktur. Vor dem Hintergrund zeige sich die TUI-Tochter und Premium-Marke Robinson kreativ: Kunden könnten nämlich ihren Arbeitsplatz in einen Robinson-Club verlegen, so heiße es sinngemäß in einer Pressemitteilung der Clubkette.Mit der sogenannten Initiative Workation wolle Robinson Kunden ein Forum bieten, das das Thema "Homeoffice" mit den angenehmen Seiten des Lebens verbinde. Den Auftakt würden Clubs in Ländern mit derzeit sehr geringem Coronavirus-Infektionsgeschehen, wie an der portugiesischen Algarve, machen. Anlagen auf Fuerteventura und in der Türkei sollten folgen.Die für das neue Konzept ausgewählten Zimmer in ruhiger Lage sollten nach den Wunsch der Gäste ausgestattet werden: mit schneller und stabiler Internetverbindung oder ergonomischem Schreibtischstuhl.TUI kämpfe an allen Fronten und versuche mit bemerkenswertem Einfallsreichtum, der Krise irgendwie zu trotzen. Dennoch sei die Lage für den weltweit größten Touristik-Konzern angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung mehr als kompliziert.Für Anleger, die nach einem soliden Investment suchen, kommt die Aktie nicht infrage, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link