Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.05.2021/ac/a/nw)



England sei (nach Deutschland) für TUI der zweitwichtigste Markt. Dort sei gestern das strikte Reiseverbot aufgehoben worden. Zehntausende von Urlaubern hätten das zum Abflug genutzt. Besonders beliebt sei Portugal, das von der britischen Regierung als "grünes Reiseziel" klassifiziert worden sei. TUI habe ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen müssen, um die hohe Nachfrage zu bedienen.Konkret: Der Reiseveranstalter setze Flugzeuge für die "grünen" portugiesischen Destinationen ein, die normalerweise für Langstrecken reserviert seien, um den Ansturm der Passagiere zu bewältigen. Hintergrund: Durch die farbliche Klassifizierung eines jeweiligen Reiselandes würden sich die zu treffenden Maßnahmen für Passagiere zur Hin- und Rückreise ergeben: Für als grün markierte Staaten wie Portugal entfalle bei der Rückkehr für Reisende z.B. die offizielle Quarantänepflicht, wenn sie sowohl vor der Einreise als auch bei der Ankunft negativ getestet würden.Der Vorstandsvorsitzende von Konkurrent easyJet, Johan Lundgren, habe in diesem Kontext gesagt: "Die neuesten Daten deuten darauf hin, dass der größte Teil Europas eigentlich schon von jetzt auf gleich auf die grüne Liste der Kategorien gehen könnte." Einige britische Flughäfen erwarten, dass sich die Zahl der Reisenden bis Ende Mai verzehnfachen wird, wie englische Medien berichten. Die Regierung hat zugesagt, ihre grünen, gelben und roten Listen am 7. Juni zu aktualisieren, und wird ihre Politik in Bezug auf ankommende Reisende am 28. Juni überprüfen.