Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Seit der Aufhebung der Reisewarnung hätten die Oster-Buchungen für Mallorca bei TUI stark angezogen. Die Comeback-Hoffnungen beim weltweit größten Touristikkonzern würden zunehmend größer. Zugleich würden Merkel und Co nicht müde, den Menschen von Urlaubsreisen abzuraten. Über Ostern werde sich nun zeigen, wie sich Pauschalreisen konkret auf das Corona-Infektionsgeschehen auswirken würden. Die TUI-Aktie pendle um die Nulllinie."Es stimmt nicht, dass Urlaub auf Mallorca Corona befeuert", habe Finn Ackermann, Vertriebschef der Hotelkette Iberostar, gestern der "Mallorca Zeitung" gesagt. Dabei habe er auf die im Februar veröffentlichte Studie des Robert Koch-Instituts verwiesen, die die Pauschalreisen des vergangenen Sommers nicht in hohem Maße für den Anstieg der Pandemie im Herbst verantwortlich gemacht habe.Auch TUI argumentiere, dass die Infektionsraten im Rahmen von Pauschalreisen extrem niedrig seien. Während die wöchentliche Ansteckungsrate je 100.000 Einwohner in Deutschland tagesaktuell bei 90 liege, habe der Touristikkonzern jüngst eine durchschnittliche Sieben-Tage Inzidenz für das H2/2020 von lediglich 0,54 gemeldet. Unter den 2,5 Millionen Gästen, die TUI seit dem Sommer vergangenen Jahres in die unterschiedlichsten Destinationen flog, unterbrachte und versorgte, gab es nur 364 Infektionen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär".Eines sei klar: Die Wochen um Ostern würden zum Lackmustest für die weiteren Aussichten für Pauschalreisern in den nächsten Monaten werden. Wenn das Infektions-Geschehen auf der Lieblingsinsel der Deutschen, ebenso wie die Corona-Infektionen unter Rückkehrern, auf niedrigem Niveau bliebe, wäre das ein schlagkräftiger Beleg für die Argumente der Branche. DER AKTIONÄR sei durchaus optimistisch, dass sich der Tourismus mittelfristig erholen werde.Investierte TUI-Anleger bleiben weiter an Bord und beachten den Stopp-Kurs bei 3,60 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link