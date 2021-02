Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (25.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Hoffnungen auf deutliche Lockerungen der Reisebeschränkungen und damit ein Wiedererstarken des Reisegeschäfts hätten der TUI-Aktie in den vergangenen Tagen rund ein Drittel Kursplus beschert. Auch die Menschen würden sich nach der langen restriktiven Corona-Zeit nach Sonne, Strand und Meer sehnen. Und neue Urlaubs-Zuversicht komme aktuell vom Tourismusbeauftragten der Bundesregierung.So erwarte Thomas Bareiß , dass Sommerferien im Ausland trotz Corona-Krise problemlos möglich sein würden. "Ich hoffe, dass bis Sommer die meisten Deutschen geimpft sind und auch ins Ausland verreisen können", habe der CDU-Abgeordnete der "Bild-Zeitung" gesagt. Er sehe keinen Grund, warum man z.B. nicht auf Mittelmeer-Inseln reisen könne, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert dort unter 35 liege. Bareiß habe davor gewarnt, Reisen unnötig schwer zu machen. "Wir können die Menschen ja nicht dauerhaft zu Hause festhalten."Auf den spanischen Balearen - zu denen auch die von Deutschen besonders geschätzte Insel Mallorca gehöre - sei der Sieben-Tage-Inzidenzwert zu Beginn der Woche unter die Marke von 50 gefallen. Dies bedeute, dass binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner weniger als 50 neue Infektionen gemeldet worden seien.Die 50er-Marke sei eines der Kriterien für die Einstufung als Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut. Seit Mitte August vergangenen Jahres gelte auf dieser Grundlage für Spanien mit den Balearen eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts. In Deutschland habe der Sieben-Tage-Wert am Mittwoch knapp unter 60 gelegen.Die TUI-Aktie, die sich im Langfrist-Depot des "Aktionärs" befindet, notiere aktuell im Bereich von 5,10 Euro. Nachdem gestern der massive Widerstand an der Widerstandszone zwischen 4,80 und 5 Euro überwunden worden sei, sei nun der Weg aus charttechnischer Sicht bis an die 6-Euro-Marke frei. Wichtig: Die TUI-Aktie sei - angesichts des unberechenbaren Corona-Virus - nur für mutige Anleger mit entsprechendem Risikobewusstsein geeignet, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.