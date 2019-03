Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mit der TUI-Aktie sei es steil bergab gegangen, nachdem der deutsche Reisekonzern überraschend erklärt habe, dass man im laufenden Geschäftsjahr nicht wie in den vorherigen Jahren den Gewinn steigern werde, sondern man nur mit einer stabilen Entwicklung rechne. Es gebe aber einen Bereich, in dem der Touristikriese weiterhin stetig wachse. Und das sei das Kreuzfahrtgeschäft. Hier glänze TUI weiterhin mit einer extrem hohen Auslastung, stattlichen Erträgen pro Kunde und stabilen Wachstumsraten. Um auch in Zukunft weiter vom Kreuzfahrt-Boom zu profitieren, habe TUI bereits vorgesorgt und eine Reihe zusätzlicher Schiffe bestellt.TUI sei ein hervorragend aufgestellter Konzern mit solider Bilanz und guten Perspektiven. Zudem sei die Aktie derzeit historisch günstig bewertet. Dennoch bleibe das Papier angesichts nicht zu unterschätzender Risiken und des angeschlagenen Charts ein sehr heißes Eisen, weshalb nur mutige Anleger hier allmählich erste Positionen aufbauen könnten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2019)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:9,446 EUR -0,69% (19.03.2019, 09:32)