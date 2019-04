XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,698 EUR -1,34% (26.04.2019, 11:15)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,706 EUR -1,14% (26.04.2019, 11:25)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (26.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe es gestern nicht geschafft, über die Marke von 10,00 Euro zu steigen und somit die langwierige Bodenbildung abzuschließen. Trotzdem habe die TUI-Aktie noch viel Potenzial - sowohl charttechnisch als auch fundamental betrachtet.Die Analysten halten die TUI-Aktie momentan für klar unterbewertet. Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten, die sich regelmäßig mit der TUI-Aktie beschäftigen würden, befinde sich bei 11,84 Euro (wo in etwa auch das charttechnische Kursziel liege) - 21% über dem gestrigen Schlusskurs. So seien die Experten für die TUI-Aktie auch positiv gestimmt: Elf der 16 Analysten würden die TUI-Aktie zum Kauf, fünf zum Halten und keiner zum Verkauf empfehlen.Auch "Der Aktionär" hält die TUI-Aktie im Hinblick auf ein 2020er-KGVs von nur 6 und eine Dividendenrendite von mehr als 7% derzeit für unterbewertet, weshalb mutige Anleger hier unverändert zugreifen können, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 6,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.04.2019)Börsenplätze TUI-Aktie: