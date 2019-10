Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,04 EUR +0,15% (10.10.2019, 09:52)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,08 EUR +0,25% (10.10.2019, 10:07)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas taumle weiterhin einem harten Brexit entgegen. Premierminister Boris Johnson sei immer noch nicht willens oder intellektuell in der Lage, die womöglich enormen wirtschaftlichen Verwerfungen eines ungeregelten Austritts aus der EU zu begreifen. Dies sei auch für TUI gefährlich.Denn zusammen mit Deutschland sei Großbritannien der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt für TUIs Reiseangebote. Im Falle eines ungeregelten Brexits dürften die wirtschaftlichen Sorgen Millionen potenzieller Urlauber größer werden. Dies sei natürlich für einen Reiseanbieter ein denkbar schlechtes Marktumfeld. Im schlimmsten Fall - also einer Ansteckung der Rest-EU-Volkswirtschaften durch eine schwere Rezession in Großbritannien - wären auch negative Auswirkungen auf potenzielle Kunden in Deutschland & Co möglich.Außerdem sei es wahrscheinlich, dass das Britische Pfund bei einem chaotischen Austritt noch kräftiger als bisher schon an Wert verlieren werde. Dadurch würde die Kaufkraft der Briten im Ausland spürbar sinken - ebenfalls kein schönes Szenario für die TUI-Manager.Es bestehe zwar für TUI-Aktionäre aktuell noch kein Grund zur Panik, trotzdem dürfe das Risiko eines ungeregelten Brexits unter einem unberechenbaren Premierminister nicht unterschätzt werden.Die günstig bewertete TUI-Aktie bleibt daher ausnahmslos für mutige Anleger geeignet (Stoppkurs: 8,20 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link