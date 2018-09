Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

15,44 EUR +0,32% (25.09.2018, 12:15)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (25.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Am Donnerstag werde der Touristikriese ein kurzes Buchungsupdate und wohl auch einige Eckdaten zum Verlauf des für Reisekonzerne so wichtigen Sommerquartals bekannt geben. Dies sei jedoch gestern beim Konkurrenten Thomas Cook bereits mächtig schiefgegangen und habe mit einem massiven Kurseinbruch geendet.Bei der TUI-Aktie seien aktuell starke Nerven gefragt. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven seien weiterhin gut, die Marktstellung und die Bilanz stark und die Bewertung günstig. Dies sehe indes Alexej Mordashov wohl ähnlich - andernfalls hätte er seinen ohnehin schon beträchtlichen Anteil von rund 25% nicht auch in der letzten Woche weiter aufgestockt. Mutige könnten zugreifen, der Stopp sollte bei 13,80 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2018)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:15,455 EUR +0,42% (25.09.2018, 12:21)