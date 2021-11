Börsenplätze TUI-Aktie:



2,86 EUR -0,69% (10.11.2021, 12:19)



2,856 EUR -0,63% (10.11.2021, 12:05)



DE000TUAG000



TUAG00



TUI1



TUIFF



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (10.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die jüngsten positiven Corona-News von Pfizer und auch die USA-Öffnung hätten der TUI-Aktie zuletzt etwas Auftrieb verliehen. Auf der anderen Seite dürfte die besorgniserregende Corona-Entwicklung die Investoren verunsichern. Immerhin: Laut Tats-Reisebürospiegel sei der Oktober für die Reisebranche ein guter Monat gewesen - allerdings nur auf den ersten Blick.So habe sich im Oktober der fakturierte Gesamtumsatz der im Tats-Reisebürospiegel erfassten Reisebüros, Vermittler und Agenturen im Vergleich zum Vorjahr fast vervierfacht, wie der Reisevor9-Newsletter berichtet habe. Doch der Weg zur Normalität und damit zum Vorkrisen-Niveau sei noch weit: Gegenüber Oktober 2019 stehe nämlich ein Minus von 40 Prozent zu Buche.Und noch eine Zahl belege, wie sehr die Tourismusunternehmen aufgrund der Corona-Pandemie leiden würden: Kumuliert betrachtet habe sich zwar der Reisebüroumsatz in den Monaten von Januar bis Oktober im Vergleich zu 2020 um sechs Prozent erhöht. Gegenüber dem vergleichbaren 2019er Zeitraum lägen die Einnahmen jedoch um rund 75 Prozent darunter.Die TUI-Aktie verliere am Mittwoch rund ein Prozent und notiere bei 2,85 Euro.Kurzum: Anleger bleiben weiter außen vor, da auch das Chartbild negativ zu werten ist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link