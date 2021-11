Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Bei der Geldanlage werde das Thema "Nachhaltigkeit" zunehmend wichtiger. Umfragen würden belegen, dass sich Investoren stärker auf verantwortungsvolle Investments würden fokussieren wollen. TUI habe sich nun das Nachhaltigkeitsthema ganz groß auf die Agenda geschrieben - die Vorreiterrolle innerhalb der Tourismusbranche solle damit gestärkt werden.Konkret wolle der Reiseveranstalter die Treibhausgas-Last der Branche stärker über direkte Einsparungen statt über die oft kritisierten Verschmutzungsrechte drücken. "Wir setzen an erster Stelle auf Reduzierung und Vermeidung", habe Vorstandschef Fritz Joussen in einem Schreiben an die Belegschaft erklärt. Den Kauf etwa von CO2-Zertifikaten, mit denen der eigene Ausstoß bilanziell oder andernorts ausgeglichen werde, sehe man nur noch "als letzte Möglichkeit". Der Manager habe versprochen: "Es geht uns um eine echte Reduzierung der Emissionen."Der Tourismuskonzern arbeite seit längerem daran, "die Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten in den Bereichen Airline, Kreuzfahrten, Hotels, Büros und Reisebüros zu verringern", so Joussen. Besonders die CO2- und auch Stickoxid-Lasten von Schiffen und Flugzeugen der Branche würden global ins Gewicht fallen. Joussen habe gemahnt, "dass wir bei jeder unternehmerischen Entscheidung Nachhaltigkeit sehr bewusst bewerten. Gerade auch bei Innovation und Investments, wie bei unserer Flugzeugflotte, Schiffen oder Energieversorgung für unsere Hotels."Inzwischen kooperiere der Konzern aus Hannover mit der Initiative "Science Based Targets". Diese unterstütze TUI dabei, die Pläne für die Klimaneutralität zu erstellen und externe Experten einzubinden. Während es an Klimazielen nicht mangele, gebe es oft Kritik an zu wenig konkreter und verbindlicher Umsetzung.TUI gehe mit diesem Vorstoß langfristig sicherlich den richtigen Weg. Denn mit nachhaltigen und ethischen Investments hätten die gewinnorientierten Anleger ein gutes Gewissen.Dennoch: Die TUI-Aktie ist aktuell - angesichts der übergeordneten problematischen Corona-Lage - unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten aus Sicht des "Aktionär" kein Kauf. Allenfalls erfahrene Trader können auf kurzfristige Trends zocken und ihr Glück versuchen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 04.11.2021)Mit Material von dpa-AFX