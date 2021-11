Börsenplätze TUI-Aktie:



2,318 EUR -5,00% (30.11.2021, 10:32)



2,324 EUR -2,31% (30.11.2021, 10:18)



DE000TUAG000



TUAG00



TUI1



TUIFF



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (30.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.England sei neben Deutschland für den Touristik-Konzern TUI der wichtigste Quellmarkt. Nun werde es für die Briten aufgrund der Omikron-Variante mit dem Reisen schwieriger, da die dortige Regierung um Premierminister Boris Johnson die Einreiseregeln verschärft habe. Zudem drücke Moderna -Chef, Stéphane Bancel, mit Aussagen auf die Stimmung im Tourismus-Sektor.Die neue Coronavirus-Variante Omikron stelle nach Ansicht von Moderna-Chef Stéphane Bancel die Impfstoff-Hersteller vor große Herausforderungen. Es werde vermutlich Monate dauern, bis die Pharmabranche in großem Stil Vakzine herstellen könne, die auch bei dieser Variante wirkten, habe der Chef des US-amerikanischen mRNA-Impfstoff-Herstellers der "Financial Times" gesagt. Die bestehenden Impfstoffe dürften hingegen weit weniger wirksam sein als gegen frühere Stämme. "Der Rückgang der Wirkung dürfte erheblich sein. Ich weiß nur nicht (um) wie viel, weil wir auf die Daten warten müssen", habe Bancel gesagt.In England, dem neben Deutschland wichtigsten TUI-Markt, führe B.1.1.529 derweil zu einem neuen, komplizierteren Einreise-Prozedere. Alle Ankommenden müssten bis zum zweiten Tag nach ihrer Einreise einen PCR-Test machen und bis zum Erhalt eines negativen Testergebnisses in Quarantäne gehen. Die neue Regelung gelte unabhängig vom Impfstatus und solle nach drei Wochen überprüft werden, habe der britische Premier Boris Johnson am Samstag mitgeteilt. Bislang hätten vollständig Geimpfte aus den meisten Ländern nur noch einen Schnelltest nach der Einreise machen müssen, aber nicht mehr in Quarantäne gehen.Die TUI-Aktie, die im heutigen (Dienstag) Tief schon bei 2,28 Euro gelegen habe, erhole sich zeitweise in den Bereich vom Vortagesschluss (2,37 Euro). WKN A2JEXP ), so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2021)(Mit Material von von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link