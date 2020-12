Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,262 EUR -9,51% (11.12.2020, 12:43)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,266 EUR -8,24% (11.12.2020, 12:28)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (11.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI-Chef Fritz Joussen wolle das Thema Digitalisierung noch stärker vorantreiben, wie er im Rahmen der gestrigen Zahlen-Bekanntgabe offenbart habe. Mindestens 80 Prozent der Reisen könnten aus seiner Sicht "bald online verkauft werden". Dadurch solle auch die Kostenseite ab 2023 noch stärker als bisher kommuniziert entlastet werden. Was zudem Hoffnung mache: Die Lufthansa sei für den kommenden Sommer beim Thema "Buchungen" optimistisch - das würde sich dann auch bei weltgrößten Reiseveranstalter bemerkbar machen.Konkret: Dank der bevorstehenden Zulassungen von Corona-Schutzimpfungen sehe die wegen der Pandemie ebenfalls arg gebeutelte größte deutsche Fluggesellschaft ihr Geschäft wiederbelebt. "Seit eine konkrete Aussicht auf einen wirksamen Impfstoff besteht, haben sich unsere Buchungen für den nächsten Sommer verdreifacht", habe Lufthansa-Chef Carsten Spohr der "Wirtschaftswoche" gesagt. "Dass die Menschen zudem schon für die Osterzeit Flugreisen reserviert haben, zeigt, wie zuversichtlich sie sind."Die Menschen seien förmlich "ausgehungert" nach Erlebnissen in der Ferne - sie würden nach der langen Pandemie-Zeit mit den vielen Einschränkungen und Entbehrungen unbedingt wieder Urlaub machen wollen. Einen Reise-Boom könnte es tatsächlich im Sommer geben, wenn es beim Thema "Massen-Impfungen" mit Tempo und Effizienz in großen Schritten vorangehe. TUI würde als Marktführer davon überproportional profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: