Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (01.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Auch wenn das Jahr 2020 für TUI sicherlich katastrophal ausfallen werde, habe der Aktienkurs im November dank der guten Impfstoff-News rund 75 Prozent zugelegt. Die Anleger würden hoffen, dass 2021 deutlich besser und langfristig wieder der Weg in die frühere Normalität - und damit auch Profitabilität - gefunden werde. Die Deutschen jedenfalls seien optimistisch, dass Urlaub ohne Einschränkungen bereits im kommenden Sommer wieder möglich sein werde.Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov würden 42 Prozent der Bundesbürger einen uneingeschränkten Sommerurlaub im kommenden Jahr erwarten. 9 Prozent würden erst im Herbst mit "Reisefreiheit" rechnen. 34 Prozent würden es für gar nicht wahrscheinlich halten, irgendwann im kommenden Jahr wieder uneingeschränkt verreisen zu können. 15 Prozent hätten in der Befragung keine Angabe gemacht.Die Corona-Pandemie mit ihren Reisewarnungen und Quarantänepflichten habe die Urlaubspläne vieler Bundesbürger im zu Ende gehenden Jahr durchkreuzt. Während viele Fernreisen ausgefallen seien, sei die Nachfrage nach Urlaub in Deutschland geboomt.Die Menschen hätten Lust auf Reisen und zudem großen Nachholbedarf. Wenn - vermutlich in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres - uneingeschränkter Urlaub wieder möglich sei, dürfte TUI als Marktführer überproportional davon profitieren.Investierte Anleger setzen deshalb unbedingt einen Stopp-Loss-Kurs bei 4,10 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2020)Mit Material von dpa-AFX