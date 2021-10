XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,081 EUR -0,93% (18.10.2021, 10:19)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (18.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie, die Mitte September eine Aufwärtsbewegung gestartet habe, sei zuletzt v.a. durch die aktuelle Kapitalerhöhung nach unten gedrückt worden - so sei es im Tief am vergangenen Mittwoch bis auf 3,05 Euro gegangen. Die jüngsten Tunesien-News hätten kursseitig für keine Entlastung gesorgt. Zumindest stehe nun der ersehnte Öffnungstermin der USA fest.Die TUI-Aktie komme indes auch am Montag nicht vom Fleck weg und pendelt um ihren Schlusskurs vom Freitag bei 3,11 Euro. Werde das jüngste Tief bei 3,05 Euro (13.Oktober) unterschritten, rücke die Unterstützungszone im Bereich von 3 Euro in den Fokus. Darunter solle dann der GD50 (aktuell: 2,89 Euro) halten.TUI dürfte weiterhin zu kämpfen haben. Sowohl fundamental - mit Blick auf das traditionell schwere Winterhalbjahr - als auch charttechnisch sei die Lage sehr angespannt. Ein Einstieg sei daher derzeit unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten nicht ratsam. Anleger sollten das weitere Geschehen besser von außen beobachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2021)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:3,077 EUR -0,55% (18.10.2021, 10:34)