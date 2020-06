Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,949 EUR -4,09% (15.06.2020, 12:31)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,988 EUR -1,62% (15.06.2020, 12:17)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (15.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen in der Spitze wegen der Aussicht auf Reiselockerungen mehr als verdoppelt. Zuletzt hätten indes Zweifel auf das Papier gedrückt, ob die Sommersaison 2020 tatsächlich "besser als gedacht" ausfallen werde und damit die jüngsten Kurszuwächse gerechtfertigt seien. Und tatsächlich stehe nun eine zweite Corona-Welle im Raum, und zusätzlich senke Oddo-BHF den Daumen. Beides belaste den Titel.Die Investmentbank Oddo-BHF habe die TUI-Aktie von "neutral" auf "reduce" abgestuft und das Kursziel von 4,20 auf 3,80 Euro gesenkt. Die starke Kurserholung sei angesichts der schwer berechenbaren Lage nicht angemessen, habe Analyst Fehmi Ben Naamane in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Es sei Vorsicht angebracht angesichts der wieder schlechteren Nachrichtenlage.Und konkrete schlechte Nachrichten kämen aus dem Reich der Mitte und würden die Ängste vor einer zweiten Corona-Welle schüren. So habe die nationale Gesundheitsbehörde Chinas neue Infektionsfälle gemeldet - nach vielen Wochen, in denen es kaum noch Erkrankungen gegeben habe. Zu dem neuen Ausbruch sei es auf einem Großmarkt Pekings gekommen. Und auch aus Sicht der Commerzbank könnte neues Ungemach drohen: So hätten die Anleiheexperten der "gelben Bank" darauf verwiesen, dass die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus in den USA und die der Einweisungen in Krankenhäuser zuletzt Rekordanstiege verzeichnet hätten.Die TUI-Aktie wird - solange es keinen wirksamen Corona-Impfstoff gibt - in schwierigem Fahrwasser bleiben und ist allenfalls für Zocker ein Gedankenspiel wert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link