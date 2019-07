Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Thomas Cook kämpfe ums Überleben. Dies gewährleiste nun wohl der chinesische Mischkonzern Fosun. Die ohnehin arg gebeutelten Aktionäre müssten dabei aber eine enorme Verwässerung ihrer Anteile und damit weitere herbe Kursverluste hinnehmen. Bei TUI sehe es hingegen besser aus, denn der deutsche Reisekonzern habe es in den vergangenen Jahren geschafft, sich neben dem Veranstaltungsgeschäft weitere solide Standbeine aufzubauen.Auch wenn einige Hedgefonds auf weitere Kursverluste der TUI-Aktie wetten würden, sollten Anleger Ruhe bewahren. Die Parallelen zwischen den beiden Konzernen seien eher gering. TUI sei stark aufgestellt, bleibe trotz zahlreicher Herausforderungen auch in diesem Jahr hochprofitabel und verfüge - ebenfalls im krassen Gegensatz zu Thomas Cook - über eine sehr solide Bilanz. Mutige könnten daher weiter zugreifen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2019)