Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (12.06.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Gestern habe die TUI-Aktie im Zuge der Meldung zu Thomas Cook noch kräftig zulegen können. Während es heute mit dem Papier des britischen Rivalen kräftig nach unten gehe, schlage sich die TUI-Aktie relativ wacker - obwohl es eine Aussage gegeben habe, die für alles andere als Rückenwind sorge. So rechne die US-Luftfahrtbehörde FAA fest damit, dass sie das Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max noch in diesem Jahr wieder aufheben könne. Die 737 Max werde definitiv vor dem Jahresende wieder fliegen, habe der FAA-Sicherheitsexperte Ali Bahrami der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. Ein genauer Zeitpunkt lasse sich allerdings nicht nennen, da die sicherheitsrelevanten Veränderungen an dem Flugzeugtyp noch geprüft würden.Nachdem lange Zeit offengehalten worden sei, dass die 737-Max-Maschinen womöglich noch in diesem Sommer wieder genutzt werden könnten, komme die Aussage der FAA durchaus überraschend. Für TUI seien dies natürlich keine sonderlich guten Nachrichten. Aber zumindest bleibe die Hoffnung, dass Boeing seinen treuen Kunden entschädigen werde. Die TUI-Aktie bleibe jedenfalls ein heißes Eisen. Bereits investierte Anleger sollten nach wie vor den Stoppkurs bei 7,50 Euro beachten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TUI-Aktie: