Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,922 EUR +1,95% (28.10.2021, 15:13)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,919 EUR +2,42% (28.10.2021, 14:59)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (28.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe gute News im Gepäck: Der Reiseveranstalter aus Hannover schließe seine Kapitalerhöhung erfolgreich ab. Das sei bereits die zweite in diesem Jahr mit dem Ziel, die Bilanz zu stärken. Ein durchaus bekannter Großaktionär habe im Zuge der jüngsten Kapitalmaßnahme seinen prozentualen Unternehmensanteil weiter erhöht.Konkret würden dem Reiseveranstalter die erhofften 1,1 Milliarden Euro zufließen. Das Grundkapital werde sich nominal um rund 523,5 Millionen Euro auf knapp 1,623 Milliarden Euro erhöhen, habe TUI mitgeteilt. Der Touristikkonzern werde den Erlös verwenden, um einen Teil der staatlichen Kredite von mehr als vier Milliarden Euro zurückzahlen. Mit den Krediten hätten sich die Hannoveraner während der ganz harten Pandemie-Zeiten über Wasser gehalten.Hintergrund: In der Bezugsfrist vom 8. bis 26. Oktober 2021 hätten die Alt-Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben und neue Aktien im Verhältnis 10:21 für 2,15 Euro je Aktie erwerben können. Laut TUI seien 97,7 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt worden.Auch der Groß-Aktionär "Unifirm", ein Unternehmen der prominenten russischen Familie Mordashov, habe die Bezugsrechte vollständig ausgeübt. Darüber hinaus habe Unifirm zusätzliche Aktien am Markt und einen Teil der nicht bezogenen Aktien erworben und den Anteil an der TUI AG von 32 Prozent auf rund 33 Prozent erhöht. Die hohe Annahmequote und die Erhöhung des TUI-Anteils durch Unifirm würden das Vertrauen der Investoren in die Strategie des Konzerns und deren Umsetzung und in die Zukunft des Tourismus zeigen, heiße es.Die Nachricht sei positiv und führe, sofern der Kurs auf Schlusskursbasis auf dem Niveau bleibe, zu einer Aufhellung des Chartbildes. Erfahrene wie mutige Trader könnten auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren.Anleger, die auf der Suche nach einem soliden Langfrist-Investment sind, sollten weiter besser einen Bogen um die TUI-Aktie machen, da das Chance-Risiko-Verhältnis alles andere als überzeugend ist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link