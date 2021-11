Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (12.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär".Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Sorge um die hochinfektiöse Corona-Delta-Variante führe zu neuen Problemen. So habe das Auswärtige Amit seinem aktuellen Rat, besser auf Kreuzfahrten zu verzichten, TUI einen Bärendienst erwiesen. Derweil würden die Corona-Zahlen immer weiter steigen - ein wichtiges Winterziel für den Reisebetreiber bekomme nun ein "unschönes Etikett". Schlecht für TUI und die Aktie.Konkret sei die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erneut angestiegen und habe den fünften Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) habe die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 263,7 angegeben. Am Donnerstag habe der Wert bei 249,1 gelegen, vor einer Woche bei 169,9.Gestern habe die Funke-Mediengruppe berichtet, wonach neben Ungarn sowie Tschechien auch Österreich an diesem Freitag zu einem "Hochrisikogebiet" erklärt werden solle. Die Einstufung werde am Sonntag in Kraft treten, habe es geheißen.Für TUI wäre das eine weitere Problemzone. So habe TUI-Austria-Chefin Lisa Weddig im August gegenüber der Touristik-Zeitschrift "fvw" gesagt, dass man sich nicht wieder einen Totalausfall des Winters leisten könne.Die TUI-Aktie verliere am Freitag weitere zwei Prozent und notiere bei 2,67 Euro. Damit rücke das September-Tief von 2,62 Euro als Support wieder ins Blickfeld.TUI bleibe im Würgegriff der Pandemie. Weitere Kursverluste würden drohen, zumal auch das Chartbild negativ aussehe. Anleger bleiben besser außen vor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)