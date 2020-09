Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (16.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Tourismus erlebe eine nie da gewesene Krise: Reisewarnungen, verunsicherte Urlauber, Stillstand der Geschäfte und obendrein auch noch Ärger um Rückerstattung von Kundengeldern. Bei Platzhirsch TUI habe der Staat - angesichts der großen Not - schon sogar zweimal mit Krediten helfen müssen, um das Überleben zu sichern.Die Branche sei hin- und hergerissen: Einerseits hoffe man auf 2021, dass es dann - am besten mit einem Impfstoff im Gepäck - wieder deutlich aufwärts gehe. Andererseits würdem ber auch Angst und Sorge bei den Branchenvertretern ganz deutlich mitschwingen."Das Jahr 2021 wird das Jahr der Entscheidung", habe Ingo Burmester, Zentraleuropa-Chef von DER Touristik, in einem Gespräch der dpa mit Vertretern der Branche gesagt. Mit einer schnellen Rückkehr zu alter Stärke rechne die Branche, die bereits durch die Pleite von Thomas-Cook vor einem Jahr durchgerüttelt worden sei, nicht. "Eine durchgreifende Erholung der Nachfrage wird es erst geben, wenn ein Corona-Impfstoff da ist. Bis dahin müssen wir die Branche stabilisieren, damit eine massive Welle von Insolvenzen vermieden wird", habe Burmester gesagt.Tourismusexperte Torsten Kirstges von der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven sei optimistisch, dass sich das Reiseverhalten der Menschen im kommenden Jahr "wieder ein bisschen normalisiert. Spätestens in zwei, drei Jahren werden Kreuzfahrten wieder boomen, auch Fernreisen wieder gemacht und nachgeholt." Er gehe von aus, dass sich das Reiseverhalten auf mittlere Sicht im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten nicht grundsätzlich verändere.Für die Branche und damit auch TUI bleibe die Lage weiterhin unübersichtlich und unberechenbar. Anleger sollten die Aktie links liegen lassen und sich besser mit aussichtsreicheren Kandidaten beschäftigen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)