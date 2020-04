XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,39 EUR -2,45% (23.04.2020, 16:15)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,424 EUR -2,64% (23.04.2020, 16:30)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (23.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Es habe große Erleichterung bei vielen Beschäftigten und auch bei zahlreichen Börsianern geherrscht, als die Staatshilfen für die TUI genehmigt worden seien. Allerdings werde die Unterstützung für den weltgrößten Reiseveranstalter auch deutlich kritisiert. Zurecht?So habe der ehemalige AOL-Manager und Risikokapitalgeber, Klaus Hommels. Staatshilfen für börsennotierte Konzerne wie TUI oder adidas kritisiert. Er habe gegenüber dem "Handelsblatt" erklärt, dass die Regierung dadurch Unternehmen helfe, "obwohl die ja auch einfach eine Kapitalerhöhung machen könnten, bei denen die meist ausländischen Bestandsinvestoren mitinvestieren müssten." Er habe hinzugefügt: "Bei börsennotierten Konzernen schützen wir die ausländischen Investoren. Hier kommt Geld rein, ohne dass Altinvestoren reinvestieren."Die Bundesregierung habe bereits bei den Staatshilfen für die Commerzbank bei der Wahl der Mittel kein gutes Händchen bewiesen (damals sei eine Stille Einlage gewährt worden, für welche der Konzern nur Zinsen habe zahlen müssen, wenn schwarze Zahlen geschrieben würden - was wenig überraschend für den Steuerzahler ein äußerst schlechtes Geschäft gewesen sei). Es dürfte spannend werden, in welcher Form es die wohl unausweichlichen Hilfen für die Lufthansa geben werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: