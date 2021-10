Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,836 EUR -0,94% (27.10.2021, 13:23)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,85 EUR +0,28% (27.10.2021, 13:10)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (27.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe sich nach den jüngsten Kursverlusten zuletzt stabil gezeigt. Auch im heutigen Handel ist kein Abgabedruck zu beobachten - trotz hierzulande weiter steigender Corona-Zahlen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Die Hoffnungen des Reiseveranstalters würden vor allem auf 2022 ruhen. Eine aktuelle Umfrage zum Thema "Reiselust" zeige jedoch, dass der Weg zur (früheren) Normalität noch weit sei.Wie der "Reise vor 9"-Newsletter mit Bezug auf eine Befragung des Technikdienstleisters Amadeus berichte, würden 81 Prozent der Deutschen im kommenden Jahr eine Reise planen - 43 Prozent davon eine Flugreise. Insgesamt hätten rund 9.000 Verbraucher aus verschiedenen Teilen der Welt an der Umfrage teilgenommen. Der durchaus vorhandenen Urlaubs-Sehnsucht stünden allerdings konkrete wie gedankliche Hürden im Wege.So hätten mehr als ein Drittel (aller Befragten) angegeben, dass die internationalen Reise-Regelungen verwirrend seien. Dies führe dazu, dass auf Urlaub verzichtet werde. Die Deutschen hätten in etwa (rund 40 Prozent) gleich viel Angst vor einer Quarantäne und kurzfristigen Änderungen der Reisebeschränkungen, woraus Last-Minute-Stornierungen und mögliche Nicht-Erstattungen des Reisepreises resultieren könnten.Letzteres dürfte zumindest in der Realität keine Rolle mehr spielen. So starte zum 1. November der neue Reisesicherungsfonds, über den alle Kundengelder abgesichert seien. Größere Reiseveranstalter müssten dann einen am Umsatz orientierten Betrag in den Fonds einzahlen. Bis Oktober 2027 solle der Fonds auf 750 Millionen Euro angewachsen sein. Aus diesem Topf sollten dann die Kundengelder im Fall einer Veranstalterinsolvenz erstattet werden. In der Start-Phase werde der Staat für eventuell fehlende Summen einspringen.Die Lage für den (weltweiten) Tourismus und damit für TUI bleibe mit Blick auf 2022 unklar. Die große ersehnte Wende im kommenden Jahr sei also keinesfalls ausgemachte Sache. Rein charttechnisch würde sich das Bild etwas aufhellen, wenn der Kurs den GD50 (aktuell: 2,88 Euro) herausnehme.Kurzum: Anleger lassen weiterhin besser die Finger von dem Tourismus-Titel, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 27.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link