Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (29.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) von "halten" auf "verkaufen" herab.Die Zahlen für das Q2 2019/20 (31.03.) hätten ergebnisseitig unter den Erwartungen gelegen. Zahlreiche Sondereffekte hätten das Ergebnis geprägt. Die Belastungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hätten sich dabei auf 470 Mio. Euro summiert. Es sei keine neue Guidance gegeben worden (die ursprüngliche Guidance sei Mitte März zurückgezogen worden). Im Rahmen der Staatshilfe der deutschen Bundesregierung sei ein Überbrückungskredit von 1,8 Mrd. Euro bewilligt worden. Zur Liquiditätssicherung seien ferner zahlreiche Maßnahmen (u.a. Reduzierung bzw. Aufschiebung von Investitionen) umgesetzt worden. Insgesamt sollten die Verwaltungskosten dauerhaft um 30% gesenkt werden (u.a. Abbau von 8.000 Stellen).Trotz der Lockerungsmaßnahmen sowie der in Aussicht gestellten Aufhebung der Reisewarnung für zahlreiche Urlaubsländer bleibe die Unsicherheit durch Covid-19 nach Erachten des Analysten hoch. Er habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2019/20 (u.a. EPS: -1,72 (alt: +0,11) Euro) und 2020/21 (u.a. EPS: 0,08 (alt: 0,42) Euro) reduziert. Nach dem deutlichen Kursanstieg (1 Woche: +76%), der seines Erachtens auf die in Aussicht gestellten weiteren Lockerungen (u.a. baldige Öffnung zahlreicher Reiseländer) zurückzuführen sei, sehe der Analyst nun ein Rückschlagpotenzial für die TUI-Aktie.Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die TUI-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herunter. Das Kursziel werde von 3,10 Euro auf 4,50 Euro erhöht. (Analyse vom 29.05.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: