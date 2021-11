Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (09.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Ein Hoffnungsschimmer für den Tourismus: Seit dem gestrigen Montag (8. November) dürften EU-Bürger wieder in die USA reisen, sofern sie vollständig geimpft und zusätzlich negativ auf das Coronavirus getestet seien. Branchen-Player würden laut dpa von ausgelasteten Maschinen und einer großen Buchungsnachfrage sprechen. Und was gehe bei Branchenprimus TUI?Konkret heiße es aus Hannover, dass Weihnachtseinkäufe in New York oder Badeurlaub in Florida auch viele Touristen wieder in die USA locken würden. "Wir sehen einen deutlichen Nachholeffekt bei Reisen, sowohl bei kurzfristigen Buchungen, vor allem von Paaren und Kleingruppen für den November und Dezember, aber auch bei langfristigen Reisen von Familien in den Oster- und Sommerferien", erkläre TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert.Hintergrund: Im letzten "normalen" Jahr 2019 seien die USA nach früheren Aussagen eines TUI-Sprechers für die beiden größten Märkte Großbritannien und Deutschland ein wichtiges Fernreiseziel gewesen - für England an zweiter Stelle hinter Cancun (Mexiko) und für den deutschen Quellmarkt sogar das mit Abstand beliebteste Fernreiseziel. Vor allem Florida sei bei den Deutschen sehr beliebt gewesen.Das Problem: TUI sei Mittelmeer- und eben kein USA-Spezialist. Und das (aktuell laufende) Winterhalbjahr sei auch schon in der Vor-Corona-Zeit defizitär gewesen. Und dieser Winter dürfte keine Ausnahme machen. Für die kalten Monate lägen die Buchungen nach früheren Unternehmensangaben bei 54 Prozent des Niveaus von 2018/19. Die Winterkapazitäten plane man deshalb mit 60 und 80 Prozent des üblichen Programms.Es bleibt dabei: TUI ist derzeit unter Chance-Risiko-Aspekten nicht kaufenswert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link