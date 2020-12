Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Jens Spahn habe jüngst vorsichtig Hoffnung geschürt: Normalität solle ab Sommer 2021 wieder möglich sein. Doch TUI brauche trotz des dritten Hilfspakets auch im Winter Umsätze. Die hauseigene Fluglinie TUIfly habe vor Kurzem den Winterflugplan freigeschaltet. Dabei würden auch die in dieser Jahreszeit sehr beliebten Kanaren und damit Teneriffa angeflogen. Da würden allerdings die gestiegenen Corona-Zahlen Sorgen bereiten. Die Aktie zeige sich indes im frühen Handel davon unberührt.So habe die Regionalregierung der Kanarischen Inseln die Corona-Maßnahmen auf Teneriffa wegen dort steigender Infektionszahlen verschärft aber zugleich betont, Urlauber seien weiter willkommen. Teneriffa habe als einzige Insel der Kanaren derzeit deutlich erhöhte Covid-19-Infektionsraten. Touristen aus anderen Teilen Spaniens und aus dem Ausland müssten jedoch einen negativen PCR-Test vorweisen können, der nicht älter als 72 Stunden sei, habe das Fremdenverkehrsamt Teneriffas am Donnerstag mitgeteilt.Am Vortag habe die Regionalregierung der vor der Westküste Afrikas gelegenen spanischen Inselgruppe eine Reihe von Maßnahmen zur Eindämmung der dort stärker als auf den anderen Inseln steigenden Infektionszahlen angeordnet. Sie würden ab Freitag für zunächst 15 Tage gelten.So werde die bestehende nächtliche Ausgangsbeschränkung auf 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr ausgeweitet. Gaststätten dürften keine Gäste mehr in Innenräumen bewirten und auf Terrassen nur 50 Prozent der normalerweise zugelassen Plätze besetzen. Geschäfte müssten die Zahl der Kunden auf 33 Prozent begrenzen, die Heimatgemeinde dürfe nicht verlassen werden und Besuche in Altenheimen seien ausgesetzt.Investierte Anleger brauchen also weiterhin gute Nerven, einen langen Atem und beachten zudem unbedingt den Stopp bei 4,10 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2020)Mit Material von dpa-AFX