Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,175 EUR +4,17% (19.03.2020, 12:42)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,215 EUR +4,72% (19.03.2020, 12:57)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Touristik-Riese sei - wie viele andere Reiseveranstalter, Fluggesellschaften oder Betriebe aus dem Gastgewerbe - aufgrund der globalen Verbreitung des neuen Coronavirus erheblich in Bedrängnis geraten. Seit Tagen würden Gespräche über Kurzarbeit-Regelungen laufen. Jetzt sei das Ergebnis da und es sei drastisch.Bei TUI Deutschland sollten die Beschäftigten wegen der schwierigen Geschäftslage durch die Coronavirus-Krise für ein halbes Jahr in Kurzarbeit gehen. Die mit dem Management vereinbarte Regelung greife für die Zeit vom 1. April bis zum 30. September, habe es in einer Information von Konzern-Betriebsratschef Frank Jakobi an die Mitarbeiter geheißen. Das Unternehmen wolle demnach über die gesamte Phase verschieden hohe Anteile von Kurzarbeit in verschiedenen Bereichen einführen. Einzelheiten hierzu würden derzeit noch verhandelt, sei heute aus der Zentrale in Hannover zu hören gewesen.Konzernchef Fritz Joussen müsse zudem mit einem Sparkurs auf die wegbrechende Nachfrage nach Urlaubsreisen reagieren, Investitionen ohne vertragliche Bindungen und nicht unbedingt notwendige Ausgaben lägen auf Eis.Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil setze sich für möglichst rasche staatliche Hilfen für den Konzern in der Coronakrise ein. TUI sei eigentlich kerngesund, habe er gesagt. Der Nachfrageeinbruch wegen der Pandemie und die erzwungenen Streichungen seien nun allerdings bedrohlich. Der Bund müsse daher geplante Hilfen für in Not geratene Firmen konkretisieren.Ein Investment in die TUI-Aktie habe weiterhin keine Eile, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)