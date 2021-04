Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (07.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe trotz drohenden Lockdown-Maßnahmen einen guten Wochenstart hingelegt. Der Branchenprimus sei optimistisch für das Sommer-Geschäft. Auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, nähre erneut diese Zuversicht.Gegenüber der Touristik-Zeitschrift "fvw" habe er erklärt, dass der Wunsch der Menschen, wieder rauszukommen und zu reisen, riesengroß sei. Bis Ende Juni erwarte die Bundesregierung eine Lieferung von knapp 80 Mio. Impfdosen. Damit schaffe man für viele Menschen Sicherheit.Und auch der geplante digitale Impfnachweise für das Reisen in der EU spiele eine große Rolle. "Das System soll technisch ab Juni europaweit stehen. Daran wird mit Hochdruck gearbeitet", so Bareiß. Wenn jeder Bundesbürger die Möglichkeit habe, das zu nutzen, wäre das nochmals ein großer Sprung nach vorn. "Und ich sehe keinen Grund, warum für geimpfte beziehungsweise getestete und gesunde Bürger noch Einschränkungen bestehen sollten. Ich denke, wir sind auf einem gutem Weg, und ich bin bezüglich des Sommers sehr optimistisch", so der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung abschließend.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.