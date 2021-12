Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (23.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe am gestrigen Mittwoch den dritten Tag in Folge ein Kursplus verbuchen und dabei auch - wider Erwarten - die 50-Tage-Linie direkt herausgenommen können. Zum einem hätten aktuelle positive Analysten-Meinungen zur Branche gestützt. Zum anderen könnte auch der neue Markenauftritt, den der Tourismus-Konzern angekündigt habe, die Grundstimmung etwas verbessert haben. TUI starte laut einer Pressemitteilung mit der neuen Überschrift "Live happy" ins neue Jahr. Neben einem veränderten Look wolle der Hannoveraner Konzern mit besonders attraktiven Preisen das Klientel zum Reisekauf bewegen.Neuer Auftritt und Rabatte für Frühentschlossene seien schön und gut - das Problem sei ja derzeit vielmehr (für alle Reiseveranstalter), dass die Menschen angesichts der unsicheren wie unberechenbaren Corona-Lage tendenziell kurzfristig buchen wollten. Für TUI dürfte die Situation daher weiterhin schwierig bleiben, auch wegen der an dieser Stelle oft dargelegten Schulden-Problematik. Obwohl sich Sentiment und das Chartbild ein wenig aufgehellt hätten, bleibe "Der Aktionär" beim Papier des großen Reiseveranstalters aus Hannover außen vor, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link