Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (15.04.2020/ac/a/nw)



TUI habe vom Bundeskartellamt grünes Licht für einen zusätzlichen Versicherungsfonds zur Kundengeldabsicherung bekommen. Gemeinsam mit der Rewe-Tochter DER Touristik sollten in den Fonds zusammen 130 Mio. Euro Liquidität eingebracht werden. Bislang sei der Fonds mit nur 6 Mio. Euro Kapital ausgestattet.Derweil versuche TUI, Kunden mit einem Reiseguthaben bei der Stange zu halten. Gäste, deren Urlaub bis zum 30. April aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden sei, würden für eine Umbuchung eine Gutschrift von bis zu 150 Euro pro Buchung erhalten, schreibe "Touristik Aktuell". Hinzu komme ein "TUI-Treuebonus": Wer jetzt bis Ende Juni eine neue TUI-Reise buche, könne pro Person bis zu 100 Euro bekommen. Das Geld könne bis Ende 2021 für eine neue TUI-Buchung verwendet werden, andernfalls werde der ursprüngliche Betrag ausgezahlt - auf Wunsch auch schon vor Ablauf der Frist.