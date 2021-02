Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der von TUI-Chef Fritz Joussen prognostizierte Reiseboom für diesen Sommer werde offenbar Realität: Nach Bekanntgabe des Öffnungsplans vom Corona-Lockdown in Großbritannien hätten viele Briten Urlaub gebucht. Auch TUI habe über Nacht einen Buchungsanstieg von 500 Prozent für die Zeit ab Juli gezählt, wie "BBC.com" berichtet.Gefragt seien demnach Ziele in Spanien wie Malaga, Alicante und Palma, Faro in Portugal sowie Ziele in Griechenland wie etwa die Insel Kreta.Premierminister Boris Johnson habe am Montag im britischen Unterhaus angekündigt, dass eine globale Reise-Taskforce bis zum 12. April einen Bericht im Sinne einer Neubewertung darüber vorlegen werde, wie man zum internationalen Reiseverkehr zurückkehren könne. Die Regierung würde dann eine Entscheidung über die Aufhebung der Beschränkungen für internationale Reisen treffen, frühestens ab dem 17. Mai.Die Regierung habe zudem gesagt, dass sich die Daten für den Beginn des internationalen Reiseverkehrs verschieben könnten. Deshalb komme TUI seinen Kunden entgegen: Jeder, der zwischen dem 17. Mai und Ende Juni reisen wolle, könne seine Buchung ohne Gebühr auf ein späteres Datum umbuchen, heiße es.Eine großartige Nachricht für den Tourismus - auch wenn es noch keine ausgemachte Sache sei. TUI-Chef Joussen habe bereits einen Reise-Boom für den Sommer prognostiziert und sei von einer Auslastung von 80 Prozent des 2019er-Niveaus überzeugt. Dabei sollten vor allem britische Touristen helfen, denn dort seien schon rund 20 Prozent der Menschen geimpft und auch die jüngsten Corona-Neuinfektionen seien rückläufig.Deutschland liege zwar derzeit noch weit dahinter, aber auch hier werden sich die Impfungen im zweiten Quartal deutlich beschleunigen. DER AKTIONÄR ist für eine mittelfristige Erholung des Tourismus und damit für die TUI-Aktie durchaus zuversichtlich, so der Experte Carsten Kaletta. (Analyse vom 23.02.2021)